Após votar com Lula, deputado culpa assessoria e pede correção de ‘erro’

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL) divulgou uma nota informando que votou por engano favorável ao projeto do Governo Lula (PT) para o novo arcabouço fiscal.

O deputado, que é crítico ao governo LuLa e defensor ferrenho do ex-presidente Jair Bolsonaro, sendo chamado até de gordinho do Bolsonaro pelo próprio, surpreendeu ao votar com o governo, mas culpou a assessoria.

“Ontem, participei da agenda do General Braga Neto, em Campo Grande para deliberações do partido PL no Estado, por esse motivo não estava presente no plenário (ausência justificada) e assessoria orientada pela liderança do partido, erroneamente me instruiu a votar sim em uma emenda do Senado”, justificou.

O deputado afirma ainda que o equívoco também ocorreu com as assessorias de 47 deputados federais, incluindo General Girão, General Eduardo Pazuello, Paulo Bilynskyj, Bia Kicis, Mario Frias, Marcos Feliciano e Coronel Meira.

“Ontem mesmo protocolei a declaração escrita de voto votando não as emendas do arcabouço para corrigir meu voto, declaração que já foi recebida ontem mesmo pela secretaria da mesa, quero deixar claro que NÃO MUDEI MINHA OPINIÃO, SOU CONTRÁRIO A PROPOSTA DO ARCABOUÇO FISCAL e meu voto sempre será NÃO”, pontuou.

No final da nota o deputado afirma que é contra o governo Lula e que foi eleito o quarto deputado que mais votou contra propostas do PT, entre 513 na Câmara.

Relacionado