Após Zeca ‘bater o pé’, PT ganha novos cargos no Governo Riedel

Nesta segunda-feira, 14, o Governo do Estado nomeou mais três nomes indicados pelo PT (Partido dos Trabalhadores) a cargos de comissão. Conforme o Diário Oficial Eletrônico, os indicados ocuparão cargos da Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural).

A pasta é comandada pelo ex-assessor de Vander Loubet e Secretário Geral do PT em MS, Marcos Roberto Carvalho de Melo. O petista foi nomeado no dia 02/08, com o CCA-06, que corresponde a salário de R$ 6.060,00, com adicional de até 60%.

As nomeações entram na ‘cota’ do deputado estadual Zeca do PT, que bateu o pé e ameaçou sair da base de Eduardo Riedel (PSDB) na ALMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) se não obtivesse espaço no Governo.

Os indicados são:

Adelia da Silva Miranda;

Claudeir Guimarães Bernardo;

Elia Custodia Nogueira.