Aposta de Campo Grande acerta 15 números e fatura R$ 3,7 milhões na Lotofácil

Celso Rodrigues, treinador do Galo, disse que clube buscou jogadores, mas eles rejeitaram futebol de MS

Vindo de sequência de três derrotas na Série D do Brasileiro, o técnico do Operário reclama da falta de jogadores para o restante do campeonato e do elenco, que, durante a competição, ficou reduzido.

Nesta semana, o Operário teve mais duas baixas em seu elenco. De acordo com a nota divulgada pelo clube no sábado, Marcos Danilo e o meia-atacante Igor Vilela tiveram seus contratos rescindidos.



Ao longo do campeonato, mais quatro jogadores sairão do elenco – um deles, o atacante Tony Júnior, foi o artilheiro do Galo no Estadual deste ano, com sete gols.

Contando outros atletas que rescindiram com o clube após o Campeonato Estadual, 12 jogadores deixaram o elenco do Operário no período de dois meses.

Segundo o técnico do Galo, Celso Rodrigues, são apenas 19 jogadores disponíveis para a próxima partida, contra o Cascavel (PR), neste sábado, às 15h (MS), no Estádio Jacques da Luz.

“Perdemos jogadores, o grupo está enxuto e não fizemos contratações, muitos atletas que procuramos disseram não ao Operário, porque não querem jogar no futebol de MS”, declarou o treinador.



O Galo tem apenas quatro gols marcados na competição, e Celso Rodrigues esclarece que há poucas alternativas para substituições de jogadores durante os jogos.

“Em um setor, temos somente quatro atacantes, se eu usar três, tenho só um para mudar ofensivamente a equipe na segunda etapa, e os clubes do nosso grupo fortaleceram seus elencos com contratações”, analisou o treinador.

Na última colocação do Grupo 7, com apenas 7 pontos conquistados em 9 partidas, o Operário terá uma sequência de dois jogos em Campo Grande, contra o Cascavel e o Maringá, para buscar o seu lugar na zona de classificação (G4).

“Precisamos da vitória neste sábado para projetar o restante dos jogos no grupo. Ganhamos uma semana cheia com treinos para conseguir recuperar os atletas, porque foi um desgaste muito grande nestes jogos de domingo e quarta-feira, a logística foi ruim para a gente”, informou Celso Rodrigues.

Para o meio-campista do Operário, o camisa 10 Juninho, o jogo de sábado e a sequência de jogos em casa serão importantes para o Galo brigar pela classificação à segunda fase.

“Não gosto de sorte, acredito que nós fazemos o nosso trabalho, mas uma hora a bola vai entrar e vamos conseguir reverter esta situação. É bom voltar a jogar em casa, a torcida se une e nos ajuda, é ótimo para fazermos um bom jogo de retomada, começando neste sábado”, disse o jogador.

MS DESVALORIZADO

Segundo o presidente do clube, coronel Nelson Antônio da Silva, o atleta Igor Vilela, campeão estadual pelo clube em 2018, pediu o desligamento do clube na última semana, por conta de uma proposta de equipe da primeira divisão do futebol angolano.

O meia-atacante recebeu uma boa proposta para jogar em um clube africano, com salário que chega a US$ 10.000 (R$ 47.734 na cotação atual), valor bem acima do que recebia jogando em Mato Grosso do Sul.



De acordo com o presidente do Galo, o clube foi ao mercado para reforçar o elenco da Série D, porém, recebeu diversas negativas de jogadores, por conta da falta de estrutura do futebol sul-mato-grossense.

A diretoria do Operário buscou jogadores que atuam em divisões inferiores do Sul e do Sudeste do País, em estados como Minas Gerais e Rio Grande do Sul, mas os atletas negaram se transferir para o futebol de MS.

“Estamos com dificuldade de trazer jogadores para completar o elenco, alguns atletas nos disseram que o problema era o campo ruim que treinamos, que temem uma lesão por conta disso. Nosso futebol precisa melhorar muito, com investimento em estrutura, que demanda tempo e dinheiro para ter, por exemplo, centros de treinamentos”, declarou coronel Nelson.

Time só conseguiu um reforço até agora

Até o momento, apenas um jogador pode reforçar o elenco do Operário na Série D, trata-se do atacante Leandro Silva Alves, de 24 anos, jogador do Rio Ave, de Portugal, equipe em que atuou por seis anos. O jogador está treinando há dois meses com a equipe, porém, a contratação não foi oficializada porque a diretoria aguarda o início da janela de transferência portuguesa (3 de julho).