Uma aposta feita na Lotérica Centro América, na Avenida Marechal Rondon, em Campo Grande, faturou o prêmio de R$ 4,2 milhões na Lotomania. O sorteio foi realizado nesta terça-feira (3) pela Caixa Econômica Federal, em São Paulo (SP).

O sortudo ou sortuda campo-grandense acertou as 20 dezenas sorteadas e vai levar o prêmio de R$ 4.271.277,12. Os números sorteados foram: 06 – 17 – 19 – 24 – 27 – 30 – 35 – 38 – 42 – 46 – 48 – 49 – 61 – 68 – 74 – 75 – 79 – 80 – 92 – 97. O valor da aposta simples foi de R$ 2,50.

Como jogar

A Lotomania é fácil de jogar e de ganhar: basta escolher 50 números e então concorrer a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Além da opção de marcar no volante, você ainda pode marcar menos que 50 números e deixar que o sistema complete o jogo para você; não marcar nada e deixar que o sistema escolha todos os números na Surpresinha e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Apostas

O preço da aposta é único e custa apenas R$ 2,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados às terças-feiras e às sextas-feiras, às 20h.

Premiação

O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem são distribuídos:

– 45% entre os acertadores dos 20 números sorteados – 1ª faixa;

– 16% entre os acertadores de 19 dos 20 números sorteados – 2ª faixa;

– 10% entre os acertadores de 18 dos 20 números sorteados – 3ª faixa;

– 7% entre os acertadores de 17 dos 20 números sorteados – 4ª faixa;

– 7% entre os acertadores de 16 dos 20 números sorteados – 5ª faixa;

– 7% entre os acertadores de 15 dos 20 números sorteados – 6ª faixa;

– 8% entre os acertadores de nenhum dos 20 números sorteados – 7ª faixa;

Acumulação

Não existindo aposta premiada na 7ª faixa (0 acerto), o prêmio acumula para o concurso subsequente, na 1ª faixa de premiação (20 acertos). Nas demais faixas, o prêmio acumula na respectiva faixa de premiação.