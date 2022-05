1 – Assistente Administrativo (Aprendiz): O jovem precisa estar devidamente matriculado, ter idade entre 15 e 23 anos, ter boa comunicação é o principal requisito. Ter interesse na área de telemarketing. Ter conhecimento em informática e disponibilidade de horário no período da manhã. Vaga para Ambos os sexo.

1 Leiturista Fiscal: Não exige experiência, porém é necessário ter domínio com aparelho celular. Executará serviços de corte, religação e entrega de reaviso. Possuir CNH AB e Moto Próprio. Masculino.

1 Cozinheiro Geral: Com experiência e disponibilidade para trabalhar em área rural. Região de Maracaju (Feminino).

1 Soldador: A experiência é o diferencial, mas não é a exigência do empregador, uma vez que o trabalhador tenha vontade e disponibilidade para aprender, trabalhar com objetos pesados, soldas e outras atividades da função.

1 Serviços Gerais: Não exige experiência. Necessário ter mínimo ensino fundamental completo, necessário ter noção em atividades com app, ser comunicativo e paciente para situações difíceis. Possuir CNH A. Importante ter moto e disponibilidade para pequenas viagens.

2 Auxiliar de Escrituração Fiscal: O candidato precisa ter Ensino Médio Completo, curso de informática ou saber trabalhar com esta ferramenta. Não exige experiência, somente ter disponibilidade de horário e de aprender (Ambos os Sexo.

1 Auxiliar de Faturamento: Com experiência de 6 meses comprovada em Carteira de Trabalho. Conhecimento de Excel e Word, ter bom desenvolvimento em analise de sistemas operacionais e organização.

2 Promotor de Vendas: Com experiência, Ensino Médio completo e disponibilidade de horário.

2 Operador de Caixa: Com experiência e disponibilidade de horário.

1 Supervisor de Operações na área de Controle de Produção: O trabalhador deverá possuir experiência na área de alimentos (preferencialmente bebidas) e conhecimento básico em Word e Excel.

Funções: controle de custos, estoque de produção, demanda de compra de matéria-prima, análise de necessidade de mão-de-obra e controle de qualidade.

1 Trabalhador de Pecuária Polivalente: Com experiência na área de atuação. A vaga para trabalhar na região de Maracaju (Casal/Solteiro).

1 Trabalhador de Pecuária Polivalente: Com experiência na área de atuação, para trabalhar na região de Bonito (Casal).

1 Técnico em Segurança do Trabalho: Com experiência comprovada em carteira de Trabalho, cursos relacionados a função.

Para evitar filas e aglomerações, a Funtrab disponibilizou o aplicativo para agendamento de atendimento “MS Contrata+ para trabalhadores”. Baixe no celular os links para download dos aplicativos MS Contrata+ para Trabalhadores.

Os interessados devem comparecer na Casa do Trabalhador (Na data e hora do agendamento) com RG, CPF e Carteira de Trabalho – de Segunda a sexta-feira, das 7h00 às 11h00 e das 13h00 ás 17h00, na Avenida 11 de Dezembro, 819 para concorrer às vagas e requerer o SeguroDesemprego.

Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento sem prévio aviso.