Com aprovação de dois projetos da Funsat pelo Conselho do Trabalho, Emprego e Renda de Campo Grande – CTER/CG–MS, Campo Grande garante mais de R$ 200 mil para investir ao empreendedorismo e projetos voltados a empregabilidade.

O primeiro recurso, no valor de R$ 92.236,10 integra o Plano de Ação e Serviços (PAS) do Bloco de Fomento à Geração de Emprego e Renda, que prevê apoio aos microempreendedores da cidade que serão atendidos pelo Programa Municipal de Microcrédito Popular – Programa Avançar, contribuindo para a formalização e capacitação financeira, a fim de que esse empreendedor consiga futuramente não só gerar renda para sua subsistência, mas também gerar emprego.

Já o Plano de Ação e Serviços do Bloco de Gestão e Manutenção da unidade da Rede do Sine assegurou um recurso de R$ 132.045,00, que poderá ser investido na oferta dos serviços de Intermediação, como também contribuir na efetividade, ou seja, na colocação desses trabalhadores no mercado de trabalho. O recurso também possibilitará a continuidade de projetos já executados pela Funsat como as feiras da empregabilidade, ações com empreendedores, entre outros.

Presidente do CTER/CG-MS, o diretor da Funsat Luciano Martins, informou que ambos os projetos, pelo grau de importância, foram aprovados no conselho por unanimidade. Ele disse que também foi apresentado ao Conselho, como sugestão, a realização de um Simpósio para discutir sobre as questões de empregabilidade, potencialidade e dificuldades encontradas no mercado de trabalho.

“Aproveitamos a sessão do conselho para apresentar a ideia de um possível evento que queremos realizar em Campo Grande, voltado ao trabalho, emprego e renda do Estado de Mato Grasso do Sul e do município de Campo Grande. O evento quer reunir toda a sociedade civil organizada, com painéis, seminário e palestras focando na empregabilidade. Na ocasião faremos o encontro de muitas empresas que farão contratação imediata”, adiantou Luciano Martins.

Conselho do Trabalho, Emprego e Renda do Município de Campo Grande-MS – CTER/CG –MS

O CTER/CG–MS foi instituído em 2019 por meio da Lei nº 6.208 e tem como função deliberar assuntos de políticas públicas relacionadas ao emprego, trabalho e renda, assim como as questões de transferência de recursos e metas designadas pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador a Fundação Social do Trabalho, que vem a ser o órgão gestor do SINE – Sistema Nacional do Emprego. O cargo de presidente do CTER/CG-MS é ocupado atualmente pelo diretor-presidente da Fundação Social do Trabalho Luciano Martins e por representantes do Governo, Empregadores e Trabalhadores.