Foi aprovado em segunda discussão o Projeto de Lei 291/2019, de autoria do deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas), durante a sessão remota da Assembleia Legislativa. O PL institui a “Semana de Sensibilização à Perda Gestacional, Neonatal e Infantil”, a ser celebrada, anualmente, na semana que compreende o dia 15 de outubro.

O projeto pretende discutir a problemática da perda gestacional e neonatal, dignificando o sofrimento das famílias que passam por essa experiência, além de contribuir com a sensibilização do tema e promover a humanização do atendimento nos serviços de saúde que atendem essas situações.

“Se aprovada, a data será uma maneira de oferecer um alento a essa mãe e a essa família, munir a sociedade de informações sobre o tema e preparar os funcionários das maternidades a lidar com quem passa por esse momento delicado”, afirmou o autor do projeto.

A Semana poderá ser celebrada com palestras de conscientização a respeito do impacto emocional da perda gestacional nos períodos pré, peri, neonatal e infantil, e por ações de humanização dos atendimentos de saúde com apoio multiprofissional às famílias.

“No momento do luto, é fundamental o acolhimento emocional. Mostrar a essa mãe que emoções como tristeza ou frustração são normais e esperadas diante dessa perda. Por isso, a família, os amigos e todos que estiverem, de alguma forma, ligados a essa mãe devem saber como agir”, explicou Evander.