BRASÍLIA/DF – A chamada MP do setor elétrico foi aprovada nesta Quinta-feira (4) à noite no Senado com algumas discordâncias por parte da oposição. A MP 998/2020 determina em seu texto a destinação de recursos à Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) para redução da tarifa de energia elétrica aos consumidores até 31 de dezembro de 2025, e vai beneficiar, principalmente as regiões norte e nordeste. A MP passou pela Câmara dos Deputados e saiu em meados de dezembro, às vésperas o início do recesso parlamentar, com alterações e agora segue para sanção presidencial.

Mas a matéria foi aprovada com objeções dos senadores de oposição, que contestaram alguns dispositivos do texto. O líder do PT na Casa, Jean Paul Prates (PT-RN), criticou a retirada de verba da ciência e tecnologia para prestar essa ajuda. O senador também apontou incoerência de concessionárias de energia ao buscarem ajuda financeira do Estado.

Segundo o Senador, “Já houve socorro, MP 950, R$ 16 bilhões liberados de empréstimo para o setor elétrico. Várias dessas empresas foram privatizadas. O que me incomoda não é o Estado ajudar essas empresas. O que me incomoda é que pessoas que são ajudadas depois saem bradando a favor do Estado mínimo”.

A CDE é um fundo do setor elétrico que custeia políticas públicas e programas de subsídio, como o Luz para Todos e o desconto na tarifa para irrigação. Os recursos que vão para a CDE são originalmente destinados à aplicação em pesquisa, investimento e inovação