Durante a sessão desta terça-feira (13) em regime de urgência, foi aprovado o projeto de lei complementar 755/21, do vereador Edu Miranda, que prorroga o prazo para adesão ao PPI (Programa de Pagamento Incentivado) até o dia 10 de agosto de 2021.

“Eu tenho visitado os bairros e visto a dificuldade das famílias de pagarem suas contas. Em conjunto com o vereador Carlão, nós criamos o projeto de lei de novo e conseguimos prorrogar em 10 dias o pagamento, dando mais tempo para a população quitar suas dívidas com o município.” diz o vereador Edu Miranda.

Com a aprovação, o Refis foi prorrogado até o dia 10 de agosto de 2021, possibilitando ao município maior prazo para realizar o pagamento, bem como ofertar mais uma oportunidade aos cidadãos inadimplentes quitarem seus débitos com o município.

Sobre o Refis

O Refis abrange todos os tributos administrados pela Prefeitura Municipal de Campo Grande e pode ser o ISS, ITBI, Taxas Públicas, mas principalmente o IPTU. Para aderir ao PPI, o contribuinte deverá efetuar o pagamento do documento recebido via correios ou emitir o documento de arrecadação municipal (guia DAM), com o benefício concedido para pagamento à vista, ou parcelado. A emissão será feita por solicitação mediante a utilização de aplicativo específico que será disponibilizado no endereço eletrônico: https://refis.campogrande.ms.gov.br/.