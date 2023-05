Aprovado pelo Câmara credito de R$ 10 milhões para prefeitura adquirir imóvel

A Câmara Municipal de Campo Grande em caráter de urgência, em única discussão, foi aprovado o Projeto de Lei 10.981/23, de autoria do Executivo, autorizando a Prefeitura de Campo Grande a abrir crédito especial no Orçamento no valor de R$ 10,9 milhões para a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento (Sefin). Trata-se de um imóvel adquirido em dação em pagamento, com baixa de IPTU. Assim, a propriedade passa a integrar Orçamento e Patrimônio do Município.