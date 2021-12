Senado aprova em dois turnos PEC dos Precatórios. O Plenário da “Casa” aprovou nesta quinta-feira (2), por 61 votos a favor, 10 contra e 1 abstenção a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 23/2021 . A PEC dos Precatórios, como ficou conhecida, abre no Orçamento da União de 2022. Isto reflete um espaço fiscal estimado em R$ 106 bilhões no qual irá “bancar” os R$ 400 mensais aos beneficiários do Auxílio Brasil. Programa de transferência de renda sucessor do Bolsa Família. Isto por meio da mudança da fórmula de cálculo do teto de gastos imposto pela Emenda Constitucional 95, de 2016 , e da criação de um subteto para o pagamento de precatórios, as dívidas da União e dos entes federativos oriundas de sentenças judiciais definitivas.