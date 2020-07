O objetivo do projeto, aprovado nesta terça-feira (14), na Câmara Municipal é instituir um cartão de identificação as pessoas acometidas pela Fibromialgia, residentes na Capital. A proposta é da vereadora Enfermeira Cida Amaral (PSDB).

Conforme o projeto, o Executivo Municipal deverá fornecer selo de identificação para que sejam fixados nos veículos que transportem pessoas acometidas pela fibromialgia . “É uma forma de proporcionar dignidade e garantir que suas atividades possam ser realizadas com maior tranquilidade. Estamos em constante diálogo com representantes da Associação Nacional de Fibromiálgicos e Doenças Correlacionadas (Anfibro), objetivando proporcionar qualidade de vida e efetivar os direitos de quem sofre com essa dor crônica”, defendeu a vereadora.

VAGAS DE ESTACIONAMENTO

Fica assegurado aos acometidos pela síndrome, bem como aos acompanhantes, no mínimo, 1 (uma) vaga em estacionamento público na Capital. E os estabelecimentos públicos obrigados a incluírem na fila de atendimento preferencial, as pessoas acometidas pela síndrome, nas filas já destinadas aos idosos, gestantes e deficientes.