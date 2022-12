Foi aprovado em segunda discussão e votação, na Sessão Ordinária desta quinta-feira (1/12), o Projeto de Lei nº 10.747/2022, do vereador Dr. Sandro Benites, que institui o Dia Municipal do Médico Ortopedista em Campo Grande.

De acordo com a proposta do parlamentar, o Dia Municipal do Médico ortopedista será comemorado em 19 de setembro e constará no Calendário Oficial de Eventos do Município.

O parlamentar justificou a criação do projeto devido a importância da especialidade médica, responsável por tratar, diagnosticar e acompanhar lesões que acometem todo sistema locomotor do ser humano. Para se tornar um profissional na área, o indivíduo precisa se formar em medicina, e em seguida, fazer uma especialização na área de ortopedia.

“Fico extremamente feliz em fazer parte deste momento e poder dar reconhecimento aos meus colegas médicos, com a inclusão da especialidade no Calendário Oficial de Eventos. São profissionais que diariamente realizam a prevenção, o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação de doenças ou lesões do sistema musculoesquelético, envolvendo os ossos, articulações, tendões, ligamentos, nervos e músculos. Especialistas que trabalham com ética e respeito pelos Campo-grandenses”, afirmou Dr. Sandro, que além de vereador, é médico pediatra, nutrólogo e toxicologista.