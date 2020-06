Projeto do vereador Otávio Trad que prevê coleta contínua de lixo eletrônico é sancionado e terá ponto de descarte no Paço Municipal. A sanção foi publicada na edição de hoje do no Diogrande. “O projeto teve início no meu gabinete, onde eu fiz um ponto no meu gabinete de coleta de lixo eletrônico de pequeno porte. Quero agradecer a Prefeitura que entendeu o nosso projeto, a importância desse projeto para a sustentabilidade e para o meio ambiente e, principalmente, para consciência do nosso cidadão”, disse o vereador.

O programa prevê recolhimento de pilhas e baterias portáteis, baterias chumbo ácido, automotivas e industriais e pilhas e baterias dos sistemas eletroquímicos níquel-cádmio e óxido de mercúrio, além de aparelhos de telefones celulares e lâmpadas. Também prevê a realização de campanhas para conscientizar a população sobre responsabilidade de destino adequado do lixo eletrônico pós-consumo e os riscos à saúde e ao meio ambiente causados pelo descarte inadequado.