Foi aprovado em primeira discussão, o Projeto de Lei 9.720/20, de coautoria da Vereadora Enfermeira Cida Amaral (PSDB), que dispõe sobre afixação de cartaz informando o telefone do Grupo Amor Vida. A Associação presta serviço humanitário de prevenção do suicídio mediante o apoio emocional à pessoa em crise, via telefone ou, em casos extraordinários, presencial.

O Projeto de Lei tem como objetivo divulgar e informar o telefone do Grupo Amor Vida, nos espaços públicos do Município de Campo Grande/MS. A divulgação do número de telefone do grupo será feito em locais de grande circulação de pessoas tais como terminais rodoviários, veículos de transporte coletivo, unidades de Saúde, hospitais, escolas e em todos os órgãos públicos do Município.

O Grupo Amor Vida presta serviço humanitário de prevenção do suicídio mediante o apoio emocional à pessoa em crise, via telefone ou, em casos extraordinários, presencial, na Cidade de Campo Grande/MS, bem como ministra palestras enfatizando a valorização da vida. Todos os serviços prestados pela entidade são oferecidos gratuitamente para o cidadão, sendo que atualmente os atendimentos do GAV representam 85% demanda desta capital, 10% das cidades do interior do Estado MS e 5% são ligações vindas de outros estados da Federação.

O Estado de Mato Grosso do Sul, infelizmente, tem se destacado a nível nacional com elevado índice de suicídios. O suicídio é um problema de saúde mental e a saúde pública é também dever Municipal.

Por essas razões conto com apoio dos nobres pares para aprovação deste Projeto de Lei.

Lei de prevenção ao suicídio

A vereadora Enfermeira Cida é proponente da Lei Municipal nº 6.009/18 que institui o Plano Municipal de Valorização da Vida e Combate ao Suicídio, e da Lei Municipal n° 5.957/18 que institui a Campanha Agosto Lilás e o “Programa Maria da Penha vai à escola”, a vereadora Enfermeira Cida Amaral tem o compromisso com toda a sociedade de levar informações preventivas e educativas para todos os cidadãos, tanto de órgãos públicos, empresas privadas e a qualquer pessoa interessada em debater, discutir temas tão importantes.

O grupo atende pelos telefones 3383-4112, (67) 99266-6560 (claro) e (67) 99644-4141 (vivo).