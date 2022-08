Por unanimidade, o Projeto de Lei 10734/22, dos vereadores Papy (SOLIDARIEDADE) e Carlos Augusto Borges, o Carlão (PSB), foi aprovado, na sessão desta terça-feira (16), para alterar o nome da “Rua Aspen”, via pública localizada no Portal Itayara, em Campo Grande, que passa a denominar-se Rua Nestor Rodrigues Borges.

A votação foi em única discussão e em caráter de urgência, com objetivo é homenagear Nestor Borges, “autodidata, pecuarista e humanitário, entusiasta de causas sociais e do desenvolvimento regional”, que sempre buscava ajudar os mais vulneráveis.

“Esse projeto é meu com vereador Carlão e é uma homenagem justa ao pai do diretor da Escola do Legislativo, dr. Rodrigo Rodrigues, uma rua dentro do bairro onde eles tiveram uma relevância com a sua família, na Vila do Polonês”, afirmou Papy.

Os vereadores tiveram a preocupação em não causar transtornos aos cidadãos campo-grandenses ao homenagear Nestor Borges e escolheram a Rua Aspen por não possuir imóveis e, portanto, não causar prejuízos a moradores.