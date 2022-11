Foi aprovado em primeira votação e discussão o projeto de lei do vereador Ronilço Guerreiro que institui a Academia Estudantil de Letras (AEL) no âmbito do município de Campo Grande à semelhança das Academias de Letras reconhecidamente existentes no País. O projeto volta ao plenário da Câmara Municipal na próxima quinta-feira para segunda discussão.

A AEL terá objetivo de assegurar a promoção do acesso à cultura, o desenvolvimento do interesse pela leitura, a inclusão social e o desenvolvimento da competência leitora e escritora. “Mais um projeto visando a difusão da leitura em nossa cidade e olhando para os autores regionais. Sempre fui claro que meu objetivo principal é fazer de Campo Grande uma cidade de leitores e nossos projetos estão pelos bairros, no centro e muitos projetos que temos apresentado na Câmara têm fortalecido nosso trabalho, neste projeto especificamente, vamos incentivar os futuros escritores com um espaço para eles”, comentou Guerreiro.

De acordo com o projeto, a Prefeitura, para atingir os objetivos desta propositura, poderá organizar programas visando promover a estimular crianças, jovens e adultos a desenvolver práticas de leitura e escrita; além de celebrar convênios com entidades governamentais e não governamentais, estabelecer parcerias com instituições públicas e privadas em todos os níveis, devidamente reconhecidas, e demais órgãos da sociedade civil; obter apoio, buscar promoção e promover ampla divulgação junto aos mais diversos meios de comunicação, para melhor atendimento aos objetivos gerais do projeto.

Gabinete de Rua

Ronilço Guerreiro tem vários canais que recebe da população demandas referentes aos bairros, como sinalização de ruas, iluminação pública, segurança. No site www.souguerreiro.com tem o link para o Gabinete Virtual e no local a população pode relatar problemas nos bairros e buscar melhorias para a comunidade. Toda solicitação é acompanhada diretamente pelo vereador que encaminha os pedidos para os órgãos responsáveis. Outro canal é o Gabinete de Rua que funciona pelo WhatsApp 99909-0019.