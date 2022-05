Foi aprovado, em segunda votação, durante a sessão ordinária de terça-feira (3), o Projeto de Lei 10.206/21, de autoria do vereador Otávio Trad (PSD). A proposta autoriza o Poder Executivo a criar o Corredor Gastronômico, Turístico e Cultural do bairro Mata do Jacinto.

Para o vereador o reconhecimento, a estruturação e a consolidação do Corredor Gastronômico trarão benefícios para toda a região. “Com o incentivo do poder público ao comércio local haverá uma transformação e a valorização econômica da região, como temos, por exemplo, com a criação do corredor gastronômico da Avenida Bom Pastor, no Bairro Vilas Boas”, destacou.

O projeto prevê que a Prefeitura incentivará a promoção e ordenamento do local, com o apoio dos órgãos envolvidos, visando a preservação, por exemplo, da segurança local, de festivais e encontros gastronômicos e culturais e de apresentações musicais, poéticas e artísticas, entre outros.

AUTORIA CIDADÃ

Esta proposição é fruto de reivindicação dos moradores do bairro apresentada pelo presidente da Associação de Moradores do Conjunto Habitacional Mata do Jacinto (AMJAC), Lucas da Silva Umberto.

#PraCegoVer: Fotografia. Vereador Otávio Trad, visto da cabeça até a cintura de camisa azul, gravata amarela e terno preto, falando ao microfone no plenário da Câmara. Fim da descrição.