Aprovado projeto do vereador Otávio Trad que institui o Dia Municipal de conscientização do TPAC

Foi aprovado na sessão desta terça-feira (29), o projeto de Lei de autoria do vereador Otávio Trad, que institui o Dia Municipal de conscientização do Transtorno do Processamento Auditivo Central – TPAC.

O TPAC é caracterizado por afetar as vias centrais da audição, ou seja, as áreas do sistema nervoso relacionadas às habilidades auditivas responsáveis por um conjunto de processos que vão da detecção à interpretação das informações sonoras.

“Trata-se de um transtorno de difícil diagnóstico e que precisa ser visto com seriedade e principalmente, informar a população que o TPAC existe e oferecer melhor qualidade de vida as pessoas que convivem com o transtorno”, ressalta o vereador.

Na maior parte dos casos, o sistema auditivo periférico (tímpano, ossículos, cóclea e nervo auditivo) encontra- se totalmente preservado. A principal consequência desta alteração está na dificuldade de processamento das informações captadas pelas vias auditivas. Assim, a pessoa ouvirá claramente a fala humana, mas terá dificuldades em interpretar a mensagem recebida.

O projeto tem Autoria Cidadã da servidora da Câmara Municipal Deivilaine Gomes da Cruz Ramos, que é mãe de uma adolescente diagnosticada com TPAC em 2020. A data, após sanção do projeto, será comemorada anualmente no dia 23 de junho, data de nascimento da adolescente.