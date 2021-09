Com uma visão de democracia econômica e distribuição justiça sobre a atividade cooperativa, o vereador Papy (Solidariedade) apresentou o projeto de lei 746/21, que cria a Política Municipal de Cooperativismo, que foi aprovado na sessão ordinária da Câmara Municipal de Campo Grande, desta quinta-feira (2), e aguarda a sanção do prefeito Marquinhos Trad (PSD).

“Em tempos de economia difícil, sempre foi uma resposta aos anseios sociais, pois permite que as pessoas possam atender suas necessidades econômicas e sociais de estilo mais justo e acessível. Este projeto não trata apenas de tributação, mas de uma postura do município em fazer com que o cooperativismo seja meio para aprimoramento das relações econômicas em nossa cidade”, afirmou Papy.

A proposta busca evitar uma tributação mais onerosa à organização em cooperativa, que cria emprego e formalização, já imposta a empresas. Portanto, a ideia é isentar profissionais de tributos pelo simples fato de terem organizado seus serviços. Também visa abrir possibilidades às cooperativas para participarem de licitações públicas, além de atribuir às cooperativas de pequeno porte os mesmos benefícios das empresas inseridas no Simples Nacional.