Aprovados em concurso da prefeitura para área da saúde são convocados

Prefeitura de Campo Grande, está convocando 24 profissionais de saúde de diferentes categorias, aprovados no concurso público da Sesau de 2019, para nomeação e posse. A relação dos convocados está publicada na edição desta sexta-feira (30), do Diário Oficial do município (Diogrande).

Conforme a publicação, estão sendo convocados 11 enfermeiros, 1 farmacêutico, 1 médico dermatologista, dois assistentes de serviços em saúde, oito técnicos de enfermagem e 1 auxiliar de saúde bucal.

Os convocados devem se apresentar na próxima segunda-feira, dia 03 de julho, às 8 horas, na Gerência de Recursos Humanos do Paço Municipal.

Maior concurso da história

O certame realizado no ano de 2019 é considerado o maior concurso da história da saúde pública de Campo Grande. Até o momento, mais de 1,4 mil profissionais de saúde já foram convocados. O número de profissionais é mais do que o dobro das 633 vagas previstas no edital.

Somente médicos, foram mais de 300 profissionais de distintas especialidades convocados. Na área de Enfermagem, foram mais de 400 novos profissionais chamados.