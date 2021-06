Os aprovados no processo seletivo interno para ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) da Polícia Militar foram convocados desta quinta-feira (17), para o teste de aptidão física, por meio de edital publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

Conforme o edital conjunto assinado pelos secretários de Administração, Ana Nardes e de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira e pelo Comandante-Geral da PM, coronel Marcos Paulo Gimenez, os candidatos tem de hoje até o dia 22 de junho para comprovar a aptidão física.

Os candidatos que já realizaram o TAF na unidade de origem, devem encaminhar para o e-mail drsp.selecao@gmail.com, cópia da publicação em boletim do Comando-Geral da PM, em que conste expressamente o resultado do teste físico.

Aqueles que ainda não obtiveram o conceito apto no TAF realizado pela unidade onde está lotado, neste ano de 2021, deverão encaminhar requerimento à Comissão Organizadora, impreterivelmente até o próximo dia 20 de junho, solicitando a realização do teste físico. Os candidatos que obtiverem parecer inapto no TAF serão eliminados do certame.

O edital com todas as regras e relação dos candidatos aptos a realizarem o TAF está publicado das páginas 123 a 125 do DOE de hoje e pode ser acessado clicando aqui.