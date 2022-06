Foram aprovados nesta manhã (31/5), em regime de urgência, os Projetos de Lei, do vereador Dr. Sandro Benites, que buscam amenizar as dificuldades diárias dos hemofílicos.

Para auxiliar as pessoas com hemofilia de Campo Grande, o vereador Dr. Sandro Benites criou os Projetos de Lei nº 10.612/22 e o nº 10.666/22. O primeiro Cria a Carteira de Identificação e Informação do paciente Hemofílico, na qual constarão detalhes da patologia, medicações utilizadas e recomendações para o tratamento de urgência e emergência. Já o segundo, foi a inclusão da gratuidade no transporte coletivo para pacientes e, no caso de crianças, de seus familiares/acompanhantes.

Os projetos elaborados tiveram o aval do presidente da Associação das Pessoas com Hemofilia de Mato Grosso do Sul (APHEMS), Neder dos Santos. Segundo ele, existem cerca de 180 pessoas com hemofilia no estado. “As crianças precisam se deslocar três vezes por semana até o ambulatório do Hospital Regional para infusão de medicamentos, o que gera muitos gastos para as famílias, que acabam não fazendo o acompanhamento correto pela falta de dinheiro”, afirmou o presidente.

A criação da Carteira de Identificação e Informação do paciente hemofílico deverá constar detalhes da patologia, medicações utilizadas e recomendações para o tratamento de urgência e emergência, com o tipo da hemofilia da pessoa, orientações básicas quanto aos medicamentos contraindicados, procedimentos invasivos e cirurgias e com fonte destacando o alerta: “Paciente hemofílico, em caso de emergência, informar esta condição a equipe médica atendente”.

“Essa carteira servirá para instruir a equipe médica acerca da doença da pessoa, além de funcionar como lembrete a ele mesmo quanto aos cuidados necessários para uma melhor qualidade de vida. Auxiliando também o pronto atendimento a ser mais ágil e eficaz, facilitando a rotina dos servidores pelas informações”, explicou Dr. Sandro Benites.

Uso da palavra

A pedido do vereador Dr. Sandro Benites, o presidente da Associação das Pessoas com Hemofilia e outras Coagulopatias do MS (APHEMS), Neder dos Santos usou a palavra, na Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Campo Grande, nesta terça-feira (31/5), para discorrer dos desafios do paciente hemofílico para conseguir a ter acesso ao tratamento.

Hemofilia

A hemofilia é um distúrbio na coagulação do sangue. Por exemplo: Quando cortamos alguma parte do nosso corpo e começa a sangrar, as proteínas (elementos responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento de todos os tecidos do corpo) entram em ação para estancar o sangramento. Esse processo é chamado de coagulação. As pessoas com hemofilia, não possuem essas proteínas e por isso sangram mais do que o normal.

A hemofilia é classificada nos tipos A e B. Pessoas com Hemofilia tipo A são deficientes de fator VIII (oito). Já as pessoas com hemofilia do tipo B são deficientes de fator IX. Os sangramentos são iguais nos dois tipos, porém a gravidade dos sangramentos depende da quantidade de fator presente no plasma (líquido que representa 55% do volume total do sangue).

É mais provável a hemofilia ocorrer em homens. Ela é uma doença genética, transmitida pela mãe para os filhos.

Geralmente, os sangramentos são internos, ou seja, dentro do seu corpo, em locais que não pode ver, como nos músculos. E também, externos, na pele, provocado por algum machucado, aparecendo manchas roxas ou sangramento. As mucosas (como nariz, gengiva, etc.) também podem sangrar.

Os sangramentos podem tanto surgir após um trauma ou sem nenhuma razão aparente. Os cortes na pele levam um tempo maior para que o sangramento pare.