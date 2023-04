AQUIDAUANA: 3ª Parada da Diversidade dia 12 de maio

No próximo dia 12 de maio, Aquidauana vai sediar a “3ª Parada da Diversidade”, evento promovido pela ong Diversidade para Todos, com uma programação que iniciará às 15h e seguirá noite a dentro até às 00h. Todo o evento é gratuito.

A “3ª Parada da Diversidade” tem o apoio da Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR) e do Governo do Estado via SETESCC, Centro Estadual de Cidadania LGBT+ e Subsecretaria de Políticas Públicas LGBT do Estado de Mato Grosso do Sul.