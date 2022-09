Foi realizado na manhã desta quinta-feira (8) no quartel do 7º Batalhão de Policia Militar de Aquidauana a entrega de cintos, camisetas, tênis e meias para as crianças do Projeto Patrulha Mirim, desenvolvido em parceria com a Prefeitura de Aquidauana e o 7ºBPM.

A entrega contou com a presença da secretária de Assistência Social, Josilene Rodrigues Rosa, que no ato representou o prefeito Odilon Ribeiro, tenente PM Massaqui – representando o comando do 7º Batalhão de Policia Militar-, vereador Clériton Alvarenga representante do poder legislativo aquidauanense, familiares, monitores e alunos do projeto.

Ainda como parte dos investimentos da prefeitura nos projetos sociais, no último dia 6 de setembro, também foram entregues aos alunos do Programa Forças no Esporte (Profesp) e do Projeto Pelotão Esperança, novos fardamentos camuflados, que serão usados em solenidade de apresentação do projeto, desfiles e atividades diversas.

O Pelotão Esperança pela Secretaria Municipal de Assistência Social em parceria com o 9º Batalhão de Engenharia de Combate “Carlos Camisão” (9º BECmb). No dia 06/09, acompanharam a entrega, o comandante da Exército, tenente-coronel Elbio Leandro Bráulio, secretária da SAS – Josilene Rodrigues Rosa, vereadores: sargento Cruz, Clériton Alvarenga, Tião Melo, monitores do projeto e a diretora do IFMS/campus de Aquidauana, Profª Hilda Romero.

Os fardamentos para os dois projetos sociais foram adquiridos pela Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria de Assistência Social via recursos federais somados a contrapartida do município.