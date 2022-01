O prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, comunicou terça-feira (26), em suas redes sociais, a decisão da Administração Municipal em cancelar o Carnaval 2022. A justificativa é o aumento da infecção de síndromes gripas, assim como da Covid-19.

Para avaliar a situação e tomar a melhor decisão para o momento, o prefeito convocou reunião com a secretária municipal de Saúde e Saneamento, Cláudia Franco Souza e o secretário municipal de Cultura e Turismo, Youssef Saliba. Ambos analisaram os dados dos boletins epidemiológicos e relatórios da saúde do Centro de Atendimento à Covid e Influenza e, assim, diante do aumento gradativo dos casos de contaminação no município, a decisão foi cancelar o evento deste ano.

Conforme apontam os dados da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, somente nos primeiros 25 dias desse ano, Aquidauana computou 412 novos casos positivos de Covid-19 e mais 113 casos de Influenza e, ainda, 2.941 atendimentos no Centro de Covid e Influenza.

Outro fato de peso na decisão foi de que, no Centro a procura por testagem e pessoas com síndromes gripais tem sido intensa nas últimas duas semanas.

Em nota nas redes sociais, o prefeito Odilon Ribeiro afirmou que “não é hora de promover uma grande aglomeração como é o carnaval”. Mesmo sabendo que grande parte da população gosta das festas de carnaval, do Pirafolia e dos desfiles das escolas de samba, o momento pede prioridade nos cuidados com a saúde pública, incentivando a vacinação e promovendo o zelo pela vida.

EVENTOS

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Aquidauana já estava trabalhando na organização de dois grandes eventos: a 2ª Festa do Pequi, programada para os dias 14 a 16 de janeiro e o Carnaval 2022 com o Pirafolia e o carnaval de rua em Aquidauana.

Mas, diante do crescente aumento dos casos de contaminação viral, a alternativa mais sensata para saúde pública, é a não realização dos eventos, que por seus históricos das edições anteriores, costumam atrair grande número de turistas e visitantes, além da população local que sempre prestigia.

“O momento é de cuidar, de prevenir e de vacinar, para que lá na frente possamos voltar a festejar. Pedimos que compreendam a nossa decisão, é em favor das vidas e da saúde das famílias da nossa cidade”, declarou Odilon.

“Passamos por momentos de muita dificuldade na pandemia, perdemos amigos e pessoas da nossa comunidade. Infelizmente, mais um ano de luta contra esse vírus e não poderemos fazer as tradicionais festas culturais. Neste momento, essa é a decisão necessária e baseada no cuidado com a saúde pública”, declarou o secretário Youssef Saliba.

A secretária de Saúde, Cláudia Souza fez um pedido à população para que continuem se prevenindo e se vacinando. “Estamos tendo uma grande contaminação de profissionais de saúde e ao mesmo tempo, um aumento na procura de atendimento por conta das síndromes gripais e covid. Pedimos a compressão da população, todos estão sendo atendidos e testados e, com toda certeza, precisamos que a população continue se protegendo, usando máscara, álcool em gel, evitando aglomerações e, principalmente, indo se vacinar”, afirmou a secretária Cláudia.