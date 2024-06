AQUIDAUANA: Aquidauanenses participam de sorteio de geladeiras, cinema e trocam lâmpadas com a Energisa.

A Secretaria de Assistência Social firmou parceria com a Energisa para a realização do Projeto “Nossa Energia”, beneficiando as famílias aquidauanenses, com serviços gratuitos de troca de lâmpadas usadas por novas de LED, palestras, cinema e sorteio de geladeiras.

O projeto é uma realização da Energisa Mato Grosso do Sul inserido no Programa de Eficiência Energética (PEE), da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Para acontecer em Aquidauana, a equipe da Energisa contou com o apoio dos CRAS I (São Pedro) e II (Nova Aquidauana).

No mutirão em Aquidauana, foram feitos novos cadastros para o beneficio da Tarifa Social e renovados os já existentes. Os usuários cadastrados na faixa de baixa renda também ganharam lâmpadas incandescentes e/ou fluorescentes de LED.

Durante o evento na noite de ontem, 20, foram feitas palestras com distribuição de materiais orientativos (gibi e folders abordando dicas de conservação de energia e segurança nas instalações) e o sorteio de 10 geladeiras e uma sessão de cinema gratuita, com pipoca para a criançada.

A secretária municipal de Assistência Social – Rose Bossay acompanhou o sorteio das geladeiras junto com a equipe dos CRAS e destacou a importância dessa ação para ajudar as famílias de baixa renda a economizarem energia e, ainda, poderem concorrer a novas geladeiras mais eficientes e econômicas no consumo.

No total, entre novos cadastros e renovação de inscrições foram atendidas 499 pessoas, sendo 254 atendimentos no CRAS I e 245 no CRAS II. A Tarifa Social de Energia Elétrica, criada em 2002, possibilita descontos de até 65% na fatura.

No sorteio de geladeiras foram contemplados: Ana Rosa do Carmo Cunha Pinheiro; Joel Oliveira de Souza; Nikaele Sabrina Souza; Emiliana Andrade Souza; Regiane Vilalba dos Santos; Claucia Simone Braga; Maria Regina Silva; Inatiele Cristaldo Soares; José Carlos Rodrigues e Jucilaine Camargo de Oliveira.

Sobre a Tarifa Social – Quem tem direito ao benefício?

Família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – Cadastro Único, com renda familiar mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo nacional; ou idosos com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais ou pessoas com deficiência, que recebam o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social – BPC.

Família inscrita no Cadastro Único com renda mensal de até três salários mínimos, que tenha portador de doença ou deficiência (física, motora, auditiva, visual, intelectual e múltipla) cujo tratamento, procedimento médico ou terapêutico requeira o uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, demandem consumo de energia elétrica. Famílias indígenas ou quilombolas.