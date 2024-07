AQUIDAUANA: Artesãos e produtores comemoram sucesso de vendas no Pantanal Tech MS.

O Pantanal Tech MS significou muito além de uma vitrine para o agronegócio e produção sustentável, ele representou uma oportunidade de divulgação e valorização da economia criativa e solidária para os artesãos e pequenos produtores que estiveram expondo no evento, nos dias 28 e 29 de junho.

A Prefeitura de Aquidauana via Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR) organizou com a diretoria da UEMS/Aquidauana o espaço para que os artesãos e produtores da economia criativa pudessem expor gratuitamente no Pantanal Tech MS.

Ao final dos dois dias de Pantanal Tech MS, na UEMS de Aquidauana, a avaliação dos trabalhadores da economia criativa foi positiva e o sentimento era de gratidão, pois além de exporem os produtos, tiveram um excelente fluxo de venda e, muitos ali, já saíram com encomendas e contatos para comercializações futuras.

Cassandra Corrêa, artesã, expositora da economia criativa, trabalhou no evento junto com a sua filha, ressaltou: “agora vai melhorar ainda mais para o nosso ramo, pois as pessoas nos veem com outros olhos e estando em um evento desse tamanho é um incentivo para nós”. Ela ainda agradeceu ao apoio recebido da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e afirmou: “estamos encantadas com este evento, superou totalmente nossas expectativas, pois vendemos muito além do que imaginávamos”.

Quem também comemorou o lucro com as vendas no Pantanal Tech MS foi o grupo de mulheres do “Projeto Arte de fazer”, que confeccionaram peças específicas em couro reciclável e cerâmicas para o evento. As artesãs do grupo foram unânimes em afirmar: “Uma estrutura diferente, um dos melhores eventos que participamos nos últimos anos e gostamos muito da oportunidade de vir expor e vender aqui”.

A dupla de artesãs, Janine Aparecida Ferreira de Souza (Mimos Pantaneiros) e Gislaine Quirino (G Artes), dividiram o mesmo espaço na tenda e, também, aprovaram a realização do evento, abrindo oportunidade para fazer novos contatos e vendas.

“Eu desejei muito e queria muito estar nesse evento, pois nossa cidade foi privilegiada por ter esse evento e nós termos a oportunidade enquanto grupo de artesãos, estarmos lá. Fiz novos contatos, vendi meus produtos e descobri novos caminhos para me capacitar e melhorar para atender meus clientes. Agradeço à prefeitura, à SECTUR e a UEMS por abrir as portas para nós artesãos em um evento tão grandioso”, destacou a artesã Janine Ferreira.

O apicultor Márcio César Seixas, da Alespana, também comemorou as vendas de mel e pólen durante o evento. “Nossa venda foi muito boa! É um evento que com certeza colaborou muito para divulgação dos nossos produtos. Ficamos muito contentes de poder participar!”, afirmou.

A presidente da Furnas dos Baianos, Ivete Carreras, que esteve levando os produtos a agricultura familiar, como a farinha de mandioca (tradicional e temperada), produzida nas Furnas, também disse da satisfação dos pequenos produtores poderem expor junto com grandes empresas.

“Aqui estamos vendo um evento democrático, tem pequeno produtor, tem artesão, tem quem fabrica em casa e veio vender e tem os grandes produtores e marcas renomadas. É visibilidade, uma propaganda boa que podemos fazer aqui dos nossos produtos. Obrigado prefeito e organizadores”, pontuou Dona Ivete, durante a visita do prefeito Odilon e a primeira-dama Maria Eliza e equipe da UEMS aos stands da Economia Criativa.

Produtos alimentícios artesanais, artesanatos crochês e tecidos diversos, peças decorativas e de uso doméstico em madeira, acessórios em couro, facas artesanais, peças em cerâmicas, telhas e pedrarias artesanais decorativas, terrários e vasos decorativos estavam entre as centenas de opções de produtos produzidos e comercializados pelos aquidauanenses, integrantes do programa “Economia Criativa Municipal”, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).