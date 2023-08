Aquidauana celebra hoje 131 anos

O Município de Aquidauana localizado no sudoeste do Estado no “Coração do Pantanal”, completa 131 anos de fundação. De acordo com o último censo do IBGE, a cidade possui 46.803 mil habitantes. –

As fronteiras eram uma preocupação do Brasil Império, com isso diversas vilas e cidades foram surgindo com o intuito de manter a fronteira livre de ocupações externas. Aquidauana surge nesse contexto.

Os indígenas atualmente que habitam o município são da etnia Terena, que formam uma população de mais de 9 mil indígenas, distribuídos em 09 aldeias.

Para comemorar o aniversário de Aquidauana, a programação é de Hasteamento dos Pavilhões, na Praça dos Estudantes; Desfile Cívico, Escolar e Militar na Rua 7 de Setembro. E a noite, a programação é finalizada com a Marcha para Jesus às 19h.