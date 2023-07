AQUIDAUANA: Cidadãos e servidores se capacitam e aprender as técnicas de Cerimonial Público

Aconteceu ontem (04), no anfiteatro da UFMS campus I, o curso gratuito de Cerimonial Público, ministrado pelo cerimonialista Eduardo Botelho, servidor da UFMS.

Realizado pelo Núcleo de Geração de Emprego e Renda, em parceria com a UFMS, o curso faz parte do Projeto de Extensão Carreira em Foco, do curso de Administração, que tem como tutora a professora Mariana Euflasino.

Com duração de quatro horas, os cursistas puderam aprender sobre as técnicas de cerimonial, de como falar, se portar, fazer a organização e o direcionamento de um evento.

Participaram do curso, mais de 30 cidadãos aquidauanenses e, também, servidores municipais de secretarias do município. Estiveram acompanhando o desenvolvimento do curso, a secretária municipal de Assistência Social – Josilene Rodrigues, a diretora do Núcleo de Geração, Emprego e Renda – Elaine Rati e a professora de curso de Administração da UFMS – Mariana Euflasino.