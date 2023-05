AQUIDAUANA: CRAS I promove ações para mães e gestantes

Na semana passada, nos dias 18 e 20 de maio, a Secretaria Municipal de Assistência Social promoveu no CRAS I da Vila São Pedro, encontros com as mães e, também, com as gestantes.

Na tarde de quinta-feira (18), a equipe do CRAS I recepcionou as mães assistidas na unidade para uma tarde diferente, de roda de conversa, lanche, momento de beleza com a esteticista Mari Martinez, dinâmica e sorteio de brindes.

Já na tarde de sexta-feira (19), foi realizado no CRAS I o 3º Encontro de Gestantes, chamado de “Ninho Materno”. No encontro, as gestantes recebem orientações importantes sobre saúde na gestação, participam de atividades que estimulam as futuras mamães a fortalecer o vínculo mãe-bebê, enfatizando também a troca de experiências entre as integrantes.

No encontro, as mães também receberam informações sobre o Programa Bolsa Família, as gestantes foram contempladas com kit bebês, confeccionado pela equipe do projeto “Mãos de Fadas”.

A secretária municipal de Assistência Social, Josilene Rosa, esteve presente nas atividades do CRAS I e enfatizou a importância de as mães participarem. “Venho aqui dar um abraço em cada uma de vocês por serem mães batalhadoras, que estão na luta para levar o sustento para família. A Administração Municipal, através da Assistência Social, tem trabalhado para atender a cada uma de vocês, para ajudar e orientá-las”, explicou a secretária.

