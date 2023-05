AQUIDAUANA:  Disputa finais da Copa Pelézinho de Futsal Feminino

As equipes do Clube de Regatas Aquidauanense/Hórus estão nas finais da XV Copa Pelezinho de Futsal Feminino. Os jogos acontecem no Ginásio Pelezinho/União dos Sargentos, em Campo Grande, e reúne as categorias sub-15, sub-17 e adulto.

As decisões serão realizadas no dia 13 de maio (sábado).

Às 9 horas, entra em quadra a categoria sub-15, do Clube de Regatas Aquidauanense/Hórus x Clube Atlético Santista, já às 9h50min será a final da categoria sub-15, entre Clube de Regatas Aquidauanense/Hórus x Clube Atlético Santista. Logo em seguida, às 10h40min, acontece a final entre Clube de Regatas Aquidauanense/Hórus x SERC/UCDB.

A participação das equipes aquidauanenses tem apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Fundação de Esportes do Municipio(FEMA).