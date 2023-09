Aquidauana é contemplada com 54 casas pelo Programa Habitacional Financiado com Subsídio

O Governo do Estado, por meio da Agehab (Agência de Habitação Popular), em parceria com a Prefeitura de Aquidauana, a entidade organizadora e a Caixa Econômica, realizaram a assinatura dos contratos com as 54 famílias selecionadas para participar do Programa Habitacional com Recursos do FGTS. A ação aconteceu, nesta quarta-feira (6), no Plenário da Câmara de Vereadores de Aquidauana.

As 54 casas do novo empreendimento, denominado Jardim Pantanal I, estão localizadas no Jardim Aeroporto, possuem 42,80m² , 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e circulação. Além disso, contam com infraestrutura necessária: drenagem, pavimentação, rede de água, fossa e sumidouro.

A diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez, explica que o projeto é uma parceria do governo federal, estadual e municipal, das famílias e da entidade organizadora.

“O município doa o terreno, o governo do Estado dá uma contrapartida financeira destinada para a infraestrutura externa e um subsídio para a entrada dos beneficiários e o governo federal fica responsável pela construção do empreendimento. Essa soma de esforços faz com que a unidade habitacional tenha um preço mais acessível, facilitando seu financiamento para as famílias com uma renda menor”, finalizou a diretora-presidente.

Karla Martins, Agehab

Fotos: Divulgação/Agehab