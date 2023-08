AQUIDAUANA: EXPOAQUI- Abertura com show do Paraná, rodeio, leilão e público prestigiando

Aconteceu na noite de ontem (10), no Parque de Exposições, a abertura da 54ª Exposição Agropecuária de Aquidauana (ExpoAqui), que faz parte das comemorações dos 131 anos de Aquidauana. Nessa primeira noite, milhares de pessoas foram prestigiar a festa que teve rodeio e o show com o cantor Paraná.

A solenidade de abertura no Tatersal contou com a presença do prefeito Odilon Ribeiro acompanhado da primeira-dama Maria Eliza Ribeiro, do presidente do Sindicato Rural Paulo Chedid, secretário de Governo e Gestão Estratégica – Pedro Arlei Caravina (representando o governador Eduardo Riedel), deputada estadual Mara Caseiro, Frederico Stella da diretoria do Sistema Famasul.

Também acompanharam a abertura da exposição os secretários municipais e vereadores de Aquidauana, o prefeito de Anastácio – Nildo Alves de Albres, produtores rurais e expositores.

Ao fazer uso da palavra, o presidente do Sindicato Rural Paulo Chedid, destacou o empenho da Prefeitura de Aquidauana e do Governo do Estado na parceria com o sindicato para realização da ExpoAqui. Também afirmou que o evento cresceu em torno de 30% em relação ao ano passado na quantidade de expositores que vieram participar.

O prefeito Odilon disse que a festa é um presente para a população de Aquidauana. “Temos entrada franca todos os dias e quatro shows nacionais e rodeio com montadores da Liga Nacional de Rodeio. Na Expoaqui a gente vê a força do nosso agronegócio da região, setor que é de suma importância para Aquidauana e região, que contribui muito para o nosso desenvolvimento e para a economia”, completou o prefeito Odilon.

O secretário de Gestão Estratégica Pedro Cravaina afirmou que veio participar da Expoaqui com muita alegria, pois tem um carinho por Aquidauana e tem parceria com a gestão municipal.

“Somos parceiros de Aquidauana e parabenizo toda diretoria do Sindicato Rural junto com o prefeito Odilon pela organização desse evento. Aquidauana é uma cidade muito próspera, a atual gestão tem feito um bom trabalho e, claro que, quem ganha com isso é a população. No dia 15 de agosto, aniversário da cidade, o governador Eduardo Riedel estará aqui e trará boas novidades para a cidade”, disse o secretário Caravina.

Ontem também já teve a primeira noite do rodeio e em seguida o show com o cantor Paraná, que abriu a parte musical com muito brilhantismo e agitando o público ao som de “Canarinho Prisioneiro”. A dupla aquidauanense Michel & Felipe também fizeram uma participação especial com o cantor Paraná.

Para hoje (11), teremos o show da dupla Guilherme & Santiago e no dia 12 Gabriel & Santiago e Marcos & Belutti e, no domingo (13), encerrando a ExpoAqui 2023, show com Jads & Jadson.

A ExpoAqui é uma realização do Sindicato Rural de Aquidauana em parceria com a Prefeitura de Aquidauana e o Governo de MS, e tem o apoio de diversos patrocinadores e da Câmara Municipal de Aquidauana.