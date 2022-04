Nesta terça-feira (12), foi realizada uma roda de conversa com os funcionários do Centro de Especialidades Médicas de Aquidauana (CEM), em alusão ao Dia Nacional da Psicofobia, data idealizada pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), que tem como objetivo o combate ao estigma e o preconceito com os pacientes de transtornos psicológicos e emocionais.

Durante a palestra, a psicóloga Edilaine falou sobre a importância de os profissionais ouvirem e compreenderem as pessoas em sofrimento emocional ou com diagnóstico de transtorno mental, pois isso é extremamente importante acabar com o estigma. É preciso entender que pessoas com ideias suicidas não estão em busca de atenção. A negligência, a ignorância, a falta de informação levam a uma piora do estado emocional da pessoa. O estigma pode impedir a busca por tratamento e até levar ao suicídio.

A médica psiquiatra Mariana Garcia enfatizou a importância do combate a psicofobia, para minimizar o número de pessoas com ideação suicida. A principal causa desta fobia é a desinformação que se inicia dentro do âmbito familiar. Segundo a médica, a melhor forma de combater esse fenômeno é dando voz aos pacientes e debatendo o assunto junto a família. “É preciso que a sociedade desmistifique a doença, combatendo o preconceito e sabendo da importância do tratamento com a equipe de saúde mental”, afirmou a médica Mariana Garcia.