A candidata do PSD à Prefeitura de Aquidauana, Viviane Orro, vem reiterando em sua campanha o compromisso de realizar uma administração participativa, democrática e transparente, salientando ser esta uma diretriz irremovível do conceito de governar. “A gestão que se fecha diante da sociedade, que não presta contas do que faz, que se submete ao controle social, está se escondendo do contribuinte. Não é assim que se administra um município, não é assim que se cuida e se respeita um povo”, afirma.

Segundo Viviane, os aquidauanenses preservam uma cultura de responsabilidade e quem reciprocidade na relação com o poder público, que tem a atribuição exclusiva de prestar serviços essenciais como a saúde, o ensino, a limpeza pública e a manutenção de ruas e praças, investimentos que são feitos com o dinheiro arrecadado por impostos pagos pelos contribuintes.

“A circulação desses recursos é o fluxo de caixa, é dinheiro que entra e sai dos cofres públicos. A prefeitura tem obrigação de informar e a população tem o direito de saber de onde vem e para onde vai tudo que é arrecadado, se são investimentos em bem-estar coletivo ou se são despesas de outra natureza”, defende Viviane.

NA ALDEIA – Em uma reunião com a comunidade terena da aldeia Limão Verde, Viviane Orro e o candidato a vice-prefeito Raimundo Pinheiro agradeceram as demonstrações de apoio que vêm recebendo dos povos indígenas de Aquidauana. “Em todas as aldeias somos acolhidos com carinho, festivamente. Terenas de todas as idades mostram que estão ansiosos para ser ouvidos, para participar das decisões que afetam suas vidas. É um povo que precisa falar e ser ouvido. Este é o compromisso que nós estamos renovando”, disse a candidata.