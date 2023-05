AQUIDAUANA: Governador Riedel visita o município e prefeito Odilon pede apoio para mais obras e saúde

O prefeito Odilon Ribeiro recebeu em Aquidauana, na tarde desta sexta-feira, 05, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel. Em sua primeira visita oficial ao município como governador foi recebido por autoridades civis e militares, imprensa e representantes de diversos segmentos.

Na comitiva do governador estavam: deputados federais Beto Pereira e Geraldo Resende e os deputados estaduais Jamilson Name e Paulo Corrêa e o chefe da Casa Civil, Eduardo Rocha.

Também estiveram prestigiando a agenda governamental, secretários municipais, a primeira-dama Maria Eliza Ribeiro, caciques e os vereadores aquidauanenses: Nilson Pontim (presidente), Wezer Lucarelli (líder no legislativo), Clériton Alvarenga, Reinaldo Kastanha, Sebastiãozinho do Taboco, Tião Melo, Francisco Tavares, Valter Neves, Éverton Romero, Sargento Cruz, Humberto Torres, Marquinhos Taxistas, Anderson Meireles, além de, vereadores de Dois Irmãos e de Anastácio.

Na oportunidade, o prefeito Odilon Ribeiro agradeceu ao governador Riedel pela visita ao município, falou das expectativas que a cidade tem acerca da atuação do governo em Aquidauana e, também, fez alguns pedidos de recursos para importantes obras de infraestrutura e de melhoria nos serviços de saúde.

“Para nós é uma alegria muito grande poder receber o nosso governador e parceiro Eduardo Riedel em nossa cidade. Faço questão de dizer que o Estado está em boas mãos e sabemos que, dentro do possível, ele vai analisar nossos pedidos e projetos e olhar com carinho para Aquidauana e nos ajudar nas obras que tanto precisamos e sonhamos para nossa cidade”, destacou o prefeito Odilon Ribeiro.

A primeira obra solicitada pelo prefeito ao governador foi a execução de pavimentação asfáltica do novo acesso à Aquidauana, ligando a Vila Icaray, no bairro Guanandy à BR 419 e, também, a pavimentação asfáltica de aproximadamente 4 km, entre a área urbana no bairro Nova Aquidauana até o trevo de acesso à BR 419.

Outro pedido do prefeito Odilon Ribeiro ao governador Riedel foi a formalização de convênio entre a prefeitura e o Governo do Estado, para viabilizar recursos em torno de R$ 58 milhões de reais, para obras de drenagem e pavimentação asfáltica em CBUQ- (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) em diversas ruas dos bairros: Nova Aquidauana, Guanandy, Vila Icaray, Serraria, Santa Terezinha, São Pedro, Vila Dona Nenê ao entorno da Lagoa Comprida, Bairro da Exposição, Arara Azul, Vila Pinheiro, Vila Trindade, São Francisco, Bairro Alto, extensão das Ruas Pândia Calógeras, Ferroviários e Toro Nakayama e, também, nas ruas adjacentes nas proximidades do novo Atacadão Leve Max.

Ainda pautando a infraestrutura para a cidade, outra obra importante para Aquidauana, que o prefeito Odilon pediu recursos ao Governo do Estado é a tão sonhada substituição das lajotas do centro da cidade por asfalto e drenagem de águas pluviais.

Ao fazer uso da palavra, o governador Eduardo Riedel afirmou que em seu governo “Aquidauana vai passar por uma transformação e vai sentir os reflexos da nossa gestão e ver aqui a presença do Estado”.

“Podem contar comigo nesses pedidos, vamos conduzir ações importantes para continuar o desenvolvimento de Aquidauana. Inclusive, duas das nossas promessas de campanha, que é a retirada das lajotas para fazer asfalto e revitalização do Parque da Lagoa Comprida, nós vamos ajudar o prefeito Odilon nessas obras”, destacou o governador Eduardo Riedel.

REFORÇO NA SAÚDE

No tocante à saúde, o prefeito Odilon agradeceu a parceria salutar do Governo do Estado na reforma do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz (que já iniciou) e expôs ao governador a necessidade, de além da reforma, adquirir mais máquinas para atender mais pacientes que precisam da hemodiálise no hospital.

Ainda na área da saúde, o prefeito Odilon solicitou ao governador Eduardo Riedel o aumento de recurso de custeio para a ampliação dos atendimentos ambulatoriais da atenção especializada, no Centro de Especialidades Médicas (CEM), Centro de Atendimento Materno Infantil (CAMI) e Centro de Reabilitação, considerando que Aquidauana é sede de microrregião, atendendo diariamente pacientes de 6 municípios.

“Para se ter uma noção da grande demanda em Aquidauana, somente no ano de 2022, foram realizados 58.126 atendimentos e, por isso, precisamos muito reforçar a estrutura da saúde, para continuarmos tendo condições e qualidade nos atendimentos aos pacientes”, explicou o prefeito Odilon.