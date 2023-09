AQUIDAUANA: Governo do estado em parceria com saúde atendem 100 pacientes com cirurgia de catarata

Ao longo desta sexta-feira (15) e no sábado (16), acontece no Hospital Regional Dr. Estácio Muniz um mutirão de cirurgias de catarata. Estão agendados 100 cidadãos para serem operados, que são de Aquidauana e das cidades da microrregião.

Essa ação faz parte do projeto “MS Saúde – Mais saúde, Menos Filas”, lançado pelo Governo do Estado e, para acontecer aqui, conta com a parceria das equipes da Prefeitura Municipal de Aquidauana, via Secretaria Municipal de Saúde e do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz.

A secretária municipal de Saúde, Patricia Panachuki, acompanhada das diretoras de Enfermagem e Administrativa do hospital, respectivamente, Juliana Miranda e Claudia de Arruda Nascimento estiveram presentes recepcionando os pacientes, conversando com eles e conferindo de perto o mutirão de atendimento.

De acordo com a equipe técnica e cirúrgica que realiza o mutirão, cada procedimento leva em média 15 minutos, após a cirurgia o paciente recebe todas as orientações e cuidados, bem como, 1 kit pós operatório, contendo óculos de sol e colírio.

Válido lembrar que, antes das cirurgias acontecerem, a equipe da Secretaria de Estado de Saúde esteve no último dia 30 de agosto no Centro de Especialidades Médicas (CEM) de Aquidauana, onde realizaram as consultas, exames e fizeram a triagem dos pacientes, com o apoio dos profissionais da SESAU e do CEM.