AQUIDAUANA: Patrulha Mirim participa de diferentes atividades neste mês de junho

Ao longo do mês de junho, as crianças do Projeto Patrulha Mirim de Aquidauana desenvolveram diferentes atividades educativas e inclusivas.

Em alusão a campanha “Junho Prata”, a qual trabalha o tema: “Enfrentamento à violência Contra os Idosos”, os alunos do Projeto Patrulha Mirim estiveram visitando o Centro de Convivência do Idoso (CCI).

Acompanhados das monitoras da Assistência Social, do instrutor cabo PM Gilmar Cabral e da coordenadora do projeto Marcia Tozani, as crianças visitaram o Centro de Convivência do Idoso (CCI) e puderam conhecer e interagir com os idosos, num verdadeiro encontro se gerações.

Em outro momento as crianças assistiram a uma palestra ministrada pelo CREAS, e em seguida realizaram atividade de conscientização sobre cuidados com idosos, especialmente com avós e bisavós.

“Levamos jogos xadrez, dama, dominó e cruzadinha. As crianças fizeram entrevistas, brincaram e dançaram com os idosos. Foi muito bom para todos nós, uma manhã diferente!”, descreveu a coordenadora Marcia.

As crianças também foram ao Museu “Marechal José Machado Lopes”, localizado no 9° Batalhão de Engenharia e Combate Carlos Camisão, oportunidade em que vislumbraram objetos, armamentos e documentos que fazem parta da história do Brasil, especialmente, dos materiais da 2ª Guerra Mundial.

Ainda este mês, antes das férias, as crianças terão palestra sobre Primeiros Socorros, com os militares do Corpo de Bombeiros de Aquidauana, bem como, visitarão as dependências do Subgrupamento dos Bombeiros.

De acordo com a coordenação do projeto, as crianças encerrarão o primeiro semestre com um piquenique com seus avós e bisavós, no Parque Municipal da Lagoa Comprida.