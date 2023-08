AQUIDAUANA: Pelotão Esperança participa de solenidade alusiva ao 25 de Agosto

Na manhã desta sexta-feira (25), os alunos do Projeto Pelotão Esperança participaram da formatura em comemoração ao Dia do Soldado, no 9º Batalhão de Engenharia e Combate Carlos Camisão.

Em desfile, os alunos do projeto prestaram homenagem aos soldados, bem como, à memória do Marechal Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, Patrono do Exército Brasileiro.

A solenidade, presidida pelo comandante do 9º BE Cmb – Ten. Cel. Felipe Araújo Barros e subcomandante Ten. Cel Jaeci das Neves homenageou ainda o militar do efetivo variável, praça mais distinta. O evento contou com a presença de diversas autoridades, civis e militares e do presidente do Legislativo aquidauanense – vereador Nilson Pontim.

Importante destacar que, o Projeto Pelotão Esperança subsidiado pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Assistência Social em parceria com o 9º BE Cmb, acolhe alunos(as) com faixa etária entre 08 e 12 anos de idade.