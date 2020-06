Equipes da Polícia Militar Ambiental de Aquidauana, que trabalham na primeira fase da operação “BIG FISH”, com trabalhos voltados diretamente à prevenção e repressão às atividades que envolvem a pesca, a qual é realizada dentro da operação Corpus Christi, prendeu ontem (11) no início da tarte no rio Aquidauana, um homem de 25 anos praticando pesca predatória.

Duas equipes, uma por terra e outra pelo rio, chegaram juntas à Cachoeira do Serrano (local proibido à pesca) no Distrito de Piraputanga, no município de Aquidauana, pois esta é a estratégia para se conseguir capturar os infratores pescando nesses locais, tendo em vista que normalmente eles fogem pelas matas, quando avistam aproximação de embarcação da PMA, ou fogem para outro lado do rio, quando equipe chega por terra.

A maioria das pessoas que têm sido presas nessa prática ilegal mora na região, como neste caso, que o infrator reside no Distrito de Piraputanga. O homem pescava com tarrafa (petrecho proibido), em local também proibido à pesca (cachoeiras e corredeiras) e não teve como fugir. Com ele foi apreendida uma tarrafa e quatro exemplares de pescado da espécie curimbatá, pesando 2 kg, que o pescador havia capturado utilizando o petrecho ilegal.

O infrator recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de Polícia Civil em Aquidauana, onde foi autuado em flagrante por crime ambiental de pesca predatória. A pena é de um a três anos de detenção. Ele também foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 1.040,00.