AQUIDAUANA: Prefeito e comandante a PM se reúnem para debater melhorias na segurança pública

Na manhã desta quarta-feira, 19, o prefeito Odilon Ribeiro recebeu a visita do Ten. Cel. Guilherme Dantas Lopes – comandante do 7º BPM e do 1º Ten. Adalberto Gomblan, para uma reunião sobre os assuntos referentes a segurança pública no município de Aquidauana e ao evento de Simulação do Plano de Defesa da Cidade, que acontecerá em breve.

A questão dos furtos nos comércios e residências tem preocupado as autoridades do município. A reunião entre o prefeito e o comandante da PM permeou pautas importantes, dentre elas, a necessidade do aumento de efetivo da Polícia Militar em Aquidauana, para dar mais condições e suporte para a PM ampliar o policiamento, para maior segurança e tranquilidade da população.

A reunião entre o prefeito e o comandante da PM permeou pautas importantes, dentre elas, a necessidade do aumento de efetivo da Polícia Militar em Aquidauana, para dar mais condições e suporte para a PM ampliar o policiamento, para maior segurança e tranquilidade da população.

“O policiamento, a segurança pública na nossa cidade é de responsabilidade do Estado. Da nossa parte, enquanto gestor público, sempre temos apoiado o trabalho das policiais, dado suporte e, também, fizemos um alto investimento no videomonitoramento da cidade”, pontuou o prefeito Odilon.

Vale lembrar que, da parte da prefeitura, para ajudar as policias na segurança da cidade, além do apoio ao Conselho Municipal de Segurança Pública, o prefeito Odilon Ribeiro também viabilizou com apoio da Câmara Municipal, a instalação e custeio mensal de mais de 30 câmeras de alta definição que estão distribuídas pela cidade, em pontos estratégicos.

As imagens das câmeras são de uso exclusivo das forças policiais e do Poder Judiciário, são acompanhadas ao vivo nas centrais de monitoramento que a prefeitura montou, sendo uma na Polícia Militar e outra na Delegacia da Polícia Civil.

Na oportunidade, na reunião, o comandante do 7º BPM, Ten. Cel. Guilherme Dantas Lopes fez a entrega de uma placa dos programas “Patrulha Rural e “Campo Mais Seguro” ao prefeito Odilon.

A Patrulha Rural é um patrulhamento ostensivo-preventivo em ambiente rural visando garantir a ordem e a segurança pública nessas áreas do Estado, que atende às necessidades do homem do campo, garantindo que suas atividades agropecuárias e de abastecimento sejam desenvolvidas acesso à segurança. O objetivo do projeto é implantar um sistema de prevenção criminal com emprego de tecnologia barata e de fácil acesso.

Os policiais visitam as propriedades e cadastram os moradores e funcionários, fazendo o levantamento de todos os aspectos que podem comprometer a segurança do local, com ênfase na prevenção e na segurança no campo.