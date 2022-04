Convidamos e o Reinaldo aceitou: vai estar nesse sábado, dia 09 de abril, na posse do nosso amigo comum, o empresário e pecuarista Paulo Ricardo Chedid, na presidência do Sindicato Rural de Aquidauana.

Chedid assume o Sindicato Rural com o objetivo de revitalizar o Parque de Exposições e voltar a realizar as tradicionais festas, contando para isso com a apoio da Administração Municipal e do Governo do Estado.