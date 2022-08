Na terça-feira (9), o prefeito Odilon Ribeiro recebeu a visita do desembargador João de Deus Gomes de Souza, do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, que é gestor regional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estimulo e Aprendizagem. O desembargador estava acompanhado do assessor de governança do tribunal José Barbosa.

Na oportunidade, o desembargador apresentou um projeto de evento esportivo e pediu a parceria com o município de Aquidauana para a realização do 1º Torneio de Futebol dos Jovens das Comunidades Indígenas – 2022, que será organizado pelo Tribunal Regional do Trabalho 24ª Região e o Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul.

A iniciativa inédita faz parte do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem, que tem como objetivo incentivar a permanência na escola por meio do esporte e combater a exploração da mão-de-obra infantil.

Após a explicação do projeto feita pelo desembargador, o prefeito Odilon afirmou que a prefeitura será parceria com o tribunal, para dar o suporte à equipe da Aldeia Bananal de Aquidauana, que participará do torneio. “Uma ótima iniciativa do TRT e do Ministério do Trabalho em promover esse projeto esportivo. Contem conosco, vamos dar o suporte necessário para que a equipe da Aldeia Bananal de Aquidauana participe do torneio”, destacou o prefeito Odilon.

1º Torneio

O 1º Torneio de Futebol dos Jovens das Comunidades Indígenas -2022 terá a participação de oito times de comunidades indígenas dos municípios de Campo Grande, Caarapó, Dourados, Amambai, Miranda, Aquidauana/Taunay, Sidrolândia/Dois Irmãos do Buriti.

Serão 160 atletas de 16 a 20 anos, que ficarão hospedados em um hotel em Campo Grande, durante o torneio, que será realizado nos dias 19, 20 e 21 de agosto, no Estádio Jacques da Luz, na Moreninha II, com entrada gratuita à população. Os vencedores ganharão troféus.

Cada equipe participante vai receber um kit de material esportivo para treinamentos composto de 10 bolas, 2 jogos de colete, 2 redes e cones. No dia do torneio, também serão distribuídos jogos de camisetas para que as equipes usem durante os jogos. Também foi firmado uma parceria com a Federação de Futebol de MS, por meio da TV Federação para a transmissão dos jogos pela internet.