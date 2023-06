AQUIDAUANA: Prefeito reforça parceria com a UEMS para mais uma turma de Direito e outros cursos no Estadual

Ontem (15), o prefeito Odilon Ribeiro recebeu a visita do reitor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Prof. Dr. Laércio de Carvalho, acompanhado dos professores Dr. Tiago Junior Pasquetti (gerente da UEMS de Aquidauana) e Dr. Ricardo Correa Silva (coordenador local do curso de Direito).

Também acompanharam a agenda, a secretária municipal de Educação -Wilsandra Beda, a diretora da Escola Estadual Cândido Mariano, Professora Nilda Fatima Moraes e o vereador Reinaldo Kastanha.

Na reunião, o prefeito e o reitor alinharam o fortalecimento da parceria entre o Município e a UEMS. Na oportunidade, o prefeito Odilon solicitou ao reitor Dr. Laércio a abertura da segunda turma do curso de Direito, em Aquidauana.

Em resposta, o reitor afirmou que vai solicitar aos conselhos da universidade a instalação da segunda turma de Direito. “Vamos levar essa reivindicação do prefeito Odilon para as instâncias competentes da universidade e, também, ao governador Eduardo Riedel. Temos certeza que, com o apoio de todos, em breve, vamos ter boas novidades no ensino superior de Aquidauana”, disse o reitor Dr. Laércio.

Após a reunião, todos seguiram em comitiva para uma visita às instalações da Escola Estadual Cândido Mariano, que passa por uma reforma geral, um investimento de R$ 9 milhões do Governo do Estado. A previsão é de que as obras sejam finalizadas em julho e, já no mês de agosto, a escola seja reinaugurada, dentro da programação festiva dos 131 anos de Aquidauana.

O prefeito Odilon Ribeiro durante a visita à Escola Cândido Mariano, destacou a importância dessa obra para a educação básica em Aquidauana, pontuando o grande investimento que o Governo do Estado está fazendo na educação e, também, disse da expectativa de a UEMS ter novos cursos e mais uma turma de Direito em Aquidauana.

“A possibilidade é de que com a reinauguração da escola, a prefeitura e a UEMS possam implementar novos projetos, inclusive, as aulas do curso de Direito. Fiz o pedido de abertura de mais uma turma de Direito para nossa cidade. Parabéns ao ex-governador Reinaldo Azambuja que foi quem começou essa obra e ao governador Eduardo Riedel por dar continuidade, entendendo a importância dessa escola pra educação aquidauanense”, afirmou o prefeito Odilon.

No final desse semestre, terminará a cessão de uso da Escola Estadual Cel. José Alves Ribeiro (CEJAR) pela UEMS, onde atualmente a 1ª turma de Direito está tendo aulas. A reitoria da UEMS estará com o Governo do Estado analisando a mudança das aulas dessa turma para a Escola Cândido Mariano já a partir do segundo semestre deste ano.

“Se aprovado pelo governador e pelo conselho da universidade, a próxima turma de Direito já poderá ter aulas na Escola Cândido Mariano”, completou o reitor.