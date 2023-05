AQUIDAUANA: Prefeitura doa mais de 500 mudas nativas e frutíferas para a população

Com o objetivo de incentivar o plantio de árvores no município, a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (SEMA), distribuiu na manhã desta quinta-feira (04), mais de 500 mudas de árvores nativas e frutíferas para a população que compareceu no Ginásio Poliesportivo de Aquidauana.

As mudas doadas foram produzidas no Viveiro Municipal da prefeitura, localizado no Parque da Lagoa Comprida. Foram mais de 500 mudas para doação entre elas: Pata de Vaca (Roxa ou Branca), Cedro, Flamboiã vermelho, Caroba, Maracujá Doce, Tingui do Cerrado, Canudo de Pito, Guapuruvu, Jequitibá, Pau Brasil Falso, Paratudo, Ata, Oiti, Ingá, Pitanga e Pitaya.

Para o morador José Rodrigues que esteve no Ginásio Poliesportivo para garantir suas mudas e deu sua opinião sobre a atividade. “A ação é muito boa pra incentivar o plantio de novas árvores. A cidade só tem a ganhar, pois quanto mais árvores, mais sombras e mais conforto”, disse o morador.

SERVIÇO – Para os interessados em obter mudas gratuitas do Viveiro Municipal ou ter informações sobre podas, cortes ou supressão de árvores, devem se dirigir a sede da Secretaria de Meio Ambiente (SEMA), situada na Rua Giovane Toscano de Brito, 1784, em frente ao Parque da Lagoa Comprida, no horário das 07h às 13h.