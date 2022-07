Nessa segunda-feira (25), na subprefeitura do Distrito de Taunay, aconteceu uma reunião com a equipe da Secretaria Municipal de Produção e AGRAER, juntamente com os caciques e lideranças das aldeias Imbirussu, Morrinho, Lagoinha, Água Branca, Bananal e Ipegue.

Na pauta da reunião, dentre os assuntos, foram abordados o cronograma de distribuição de calcário para aldeias, através do PROACIN – Programa de Apoio às Comunidades Indígenas de MS, criado pelo Governo do Estado. A entrega do calcário trata-se da 1ª fase do programa e vai contemplar todas as aldeias de Aquidauana.

Após a entrega e aplicação do calcário no solo, as aldeias receberão sementes e os tratores passarão por manutenção mecânica e, também, através do PROACIN, serão entregues combustível para uso exclusivo no maquinário agrícola.