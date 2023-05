AQUIDAUANA: Prefeitura e parceiros realizarão 3º Simulado de Atendimento à acidentes de trânsito

No próximo dia 26 de maio, fechando a programação de atividades externas da campanha Maio Amarelo em Aquidauana, acontecerá um grande evento, o 3º Simulado de Atendimento à Acidente de Trânsito com Múltiplas Vítimas. O evento será para chamar a atenção da população sobre os cuidados na direção, o risco de dirigir embriagado, a direção preventiva e a gravidade dos acidentes de trânsito.

O evento já está em sua terceira edição, é promovido anualmente dentro da campanha Maio Amarelo, sob organização e coordenação da Prefeitura de Aquidauana via Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN) e SAMU 192, com apoio e participação do DETRAN, Secretarias Municipais de Assistência Social e Saúde e Saneamento, 1º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros, 7º Batalhão da Polícia Militar, 9º Batalhão de Engenharia e Combate e a Polícia Civil e Polícia Científica de Aquidauana. Todas essas instituições estarão com suas equipes atuando no simulado.

A previsão é de, este ano, o simulado constar da encenação envolvendo mais de 10 vítimas, que precisarão ser socorridas pelas equipes e demandarão uma grande ação de agilidade, pronto atendimento e medidas para tentar salvá-las em meio ao grave acidente que envolverá carros, motos e pedestres.

O 3º Simulado de Atendimento à Acidente de Trânsito com Múltiplas Vítimas acontecerá no dia 26 de maio, às 19 horas, na Avenida Pantaneta. O evento será aberto ao público.

Hoje, 03, aconteceu na Biblioteca Municipal, uma reunião com representantes da prefeitura e das entidades parceiras, para alinhar o briefing e a organização do evento, que terá aproximadamente uma hora de duração e cerca de 40 profissionais e figurantes envolvidos.

“Mais uma vez, queremos convidar a população para participar ao vivo desse simulado, que vem para alertar os cidadãos sobre a importância de dirigir e pilotar com responsabilidade, respeitando as regras no trânsito. Com todos os parceiros, não temos dúvida de que o simulado será um sucesso e vai atrair a população”, completou o diretor-executivo de Trânsito – Flávio Gomes Filho.