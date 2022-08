No final da manhã deste sábado, 20, foi realizada a solenidade de entrega da reforma da Escola Municipal Polo Pantaneira Fazenda Santana. O prefeito Odilon Ribeiro esteve presente fazendo a inauguração e entregando a escola reformada para uso dos alunos e professores.

Também participaram pais e familiares dos alunos, vereadores Sebastiãozinho do Taboco, Valter Neves e Marquinhos Taxista, secretários municipais Wilsandra Beda (Educação), Marcos Chaves (Assistência Social) e Ernandes Peixoto (Finanças), diretores, servidores e professores da REME.

Para melhorar esse espaço escolar, a Prefeitura de Aquidauana investiu cerca de R$ 300 mil reais, de recursos próprios na reforma geral e estruturação da escola.

Nessa escola foram feitos os serviços de reforma das salas de aula e instalação de ar-condicionado em todas, banheiros masculino e feminino, refeitórios, pintura dos alojamentos dos professores, melhoria na cobertura (telhados) e a colocação de forro em PVC.

A escola também ganhou sala de tecnologia equipada com computadores, ar-condicionado e datashow. Vale destacar que há computadores e ares-condicionados para a escola Pantaneira que foram comprados com recurso de devolução do duodécimo da Câmara Municipal.

O prefeito Odilon lembrou que em 2017, quando ele assumiu, a prefeitura não tinha condições de fazer praticamente nada. Mas, de forma organizada e planejada, o trabalho que vem sendo feito tem transformado a educação municipal de Aquidauana.

“Quero dizer duas coisas muito importantes para os pais e alunos. Se houver demanda, vamos trabalhar para implantar o Ensino Médio nas Escolas Pantaneiras. A família nem sempre tem condição de ir para cidade para os filhos continuarem os estudos. E a família precisa estar junto, por isso vamos procurar meios para ainda no meu mandato conseguir dar inicio nesse processo”, pontuou o prefeito.

Ainda em sua fala, o prefeito Odilon contou aos presentes que o grande sonho para a educação municipal pantaneira que ele ainda quer realizar enquanto gestor é: “construir uma grande escola interna nos moldes da Fundação Bradesco, aqui na região entre as Fazendas Santana e Taboco”.

“Não é fácil a vida dos nossos alunos que precisam vir de ônibus de madrugada para estudar, enfrentar a estrada do Pantanal e depois como que aguentam estudar, aprender e se concentrar nas aulas, cansados da viagem por essas estradas. Vamos procurar fazer isso, vamos atrás de recurso federal para gente tentar realizar esse sonho”, afirmou o prefeito Odilon.

“Hoje é um dia que foi muito esperado! Aqui era um grande desafio desde que assumimos a SEMED, esse espaço precisava muito ser reformado. É a primeira escola que visitamos, viemos com o prefeito aqui, ouvimos os pais e, hoje, retornamos para entregar essa obra. Temos um carinho especial por essa escola e essa comunidade e agradecemos muito a confiança dos pais por deixarem seus filhos conosco nessa unidade escolar”, completou a secretária Wilsandra Béda.

As escolas pantaneiras em Aquidauana foram implantadas em 1998, sob liderança do professor Francisco Carlos Leite Trindade e aprovado Conselho Estadual de Educação do Mato Grosso do Sul.

No ano 2000, se tornaram por decreto “Escola Municipal Polo Pantaneira”, atualmente, composta por quatro Núcleos, sendo eles: Núcleo Joaquim Alves Ribeiro – Fazenda Taboco, Núcleo Escolar Santana – Fazenda Santana, Núcleo Escolar Escolinha da Alegria – Fazenda Primavera e Núcleo Escolar Vale do Rio Negro – Fazenda Campo Novo.

O Corpo administrativo composto pela Direção: Dilza Luzia Alves Dantas Rodrigues; Direção Adjunta: Jessica dos Santos Zanesco; Secretaria Escolar – Jucimara de Oliveira; contam em sua equipe com professores formados em suas respectivas áreas de atuação e, também, com funcionários administrativos para atender 242 alunos em regime semi-internato e internato.

“Agradecemos ao prefeito Odilon pelos investimentos, à Câmara Municipal pelo apoio para aquisição dos ares-condicionados e aos pais, funcionários e professores que sempre nos auxiliam muito. Agradecemos também à secretaria Wilsandra por sempre nos ouvir e nos ajudar. Vamos continuar trabalhando para melhorar ainda mais a estrutura das nossas escolas pantaneiras”, disse a diretora das Escolas Pantaneiras, Dilza Rodrigues.

O vereador Sebastiãozinho do Taboco lembrou que a reforma da escola, vem cumprir um compromisso de campanha assumido pelo prefeito junto da comunidade. “Temos trabalhado muito para ajudar as escolas pantaneiras e, me lembro que na época de campanha, o prefeito veio aqui e fez esse compromisso de reformar, de investir e melhorar essa escola. Hoje, vemos isso se tornar realidade e a Câmara Municipal ajudar nisso, comprando os aparelhos de ar-condicionado para todas as salas e ajudando com os computadores”, finalizou o vereador.