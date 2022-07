O prefeito Odilon Ribeiro e a primeira-dama Maria Eliza, acompanhado dos secretários municipais e representantes das secretarias estiveram na manhã de sexta-feira (8), no Asilo São Francisco, para fazer a entrega do dinheiro arrecadado no Arraiá Solidário dos servidores municipais, realizado no dia 02 de julho.



Foram entregues ao Asilo São Francisco o valor de R$ $ 10.438,05, recebido pela diretora da instituição, a assistente social Maristela Soares do Prado, a vice-presidente Ramona Béda e o tesoureiro Arlindo Béda.

Participaram do ato de entrega junto com o prefeito e a primeira-dama, os secretários municipais: Ernandes Peixoto de Miranda (Finanças), Marluce Luglio (Administração), Marcos Chaves (Assistência Social), Paula Polini (Produção), Wilsandra Beda (Educação), Vanderlei Mariano (Meio Ambiente), Welington Moresco (FEMA), Ivonete Camargo dos Santos (representante da Secretaria de Serviços Urbanos e Rurais).



A primeira-dama Maria Eliza Ribeiro, idealizadora do Arraiá Solidário, ao falar sobre essa ação filantrópica, explicou que a ideia nasceu de se fazer uma festa da Assistência Social, mas que foi ampliada e um sucesso.

“Trocamos informações com nossa equipe e depois surgiu a ideia de se fazer o evento com participação de todas as secretarias municipais e os seus funcionários. Daí, falei com o prefeito Odilon e ele ‘abraçou’ a iniciativa e, então, todos juntos, fizemos o nosso primeiro Arraiá Solidário, que foi um sucesso”, disse Maria Eliza.

Maria Eliza Ribeiro também pontuou das dificuldades que o asilo enfrenta no seu dia a dia. “Maristela, eu sei da sua batalha a frente do asilo, do seu trabalho muito bem feito cuidando dos nossos idosos. Então, pode contar comigo, estarei sempre pronta a contribuir e buscarmos a ajuda necessária para manter o asilo funcionando”, finalizou a primeira-dama de Aquidauana.



Na oportunidade, Maria Eliza Ribeiro também agradeceu a todos os funcionários da prefeitura que participaram juntos com suas famílias. “Ficamos felizes em ver os funcionários de todas as secretárias participando com seus familiares. Fizemos tudo com valores acessíveis para que todos pudessem participar e o resultado dessa ação é a entrega desse recurso, que vai ajudar nas despesas do asilo”, concluiu a primeira-dama.

Por sua vez, a diretora do Asilo São Francisco, Maristela Soares do Prado agradeceu a iniciativa da primeira-dama e dos servidores da prefeitura. “Agradeço o que vocês fizeram pelo asilo. Esse recurso vai ser primordial para que possamos cuidar ainda mais dos nossos 30 idosos. Eu fico emocionada e sei das lutas que vivemos aqui”, completou.

Maristela frisou a importância do apoio que o asilo recebe do Poder Público Municipal. “Hoje, nós estamos passando por um bom momento, somos assistidos por todas as secretarias. A prefeitura, na gestão do prefeito Odilon, disponibilizou para o asilo o atendimento presencial de médico, fisioterapeuta, educador físico e, sempre que pedimos, somos atendidos. Temos muito orgulho de ver como o nosso trabalho em parceria com a Administração Municipal tem sido fundamental para que nossos idosos tenham uma vida digna, não só na parte de conforto, mas, também receberem carinho e amor por todos nós”, disse a diretora Maristela.

Ao finalizar o ato de entrega, o secretário municipal de Finanças, Ernandes Peixoto de Miranda fez um balanço prestando contas do evento, apresentando de forma detalhada os recursos adquiridos com a festa. Conforme o balancete financeiro do arraiá solidário, o total de receita arrecadada foi de R$ 14.997,00, do qual saíram R$ 4.558,95 para pagar as bebidas, sobrando um saldo líquido repassado ao Asilo São Francisco, no valor de R$ 10.438,05.

Ernandes também informou que, ontem, 07, foi feita uma reunião de avaliação do evento com todos os secretários e representantes envolvidos na coordenação do evento. Oportunidade em que já foram pontuadas as melhorias a serem feitas para a próxima edição, que acontecerá em julho de 2023.